L'Attacco dei Giganti: una Mikasa luminosa nel cosplay di Anastasia

C'è una grande fetta di pubblico che è cresciuta con i protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Il manga di Hajime Isayama è durato 11 anni, l'anime quasi un decennio. Abbastanza tempo per portare tante generazioni a contatto con i giovani Eren, Mikasa e Armin, che hanno visto inizialmente da bambini, poi adolescenti e infine adulti.

Questa crescita nel corso delle varie stagioni porta a versioni diverse dei personaggi. Mikasa, come gli altri, cambia molto nel corso de L'Attacco dei Giganti. Cambia pettinatura, cambia sguardo, cambia nel vestiario: la bambina apparsa nel primo episodio nella serie sparisce in fretta per lasciare spazio a una ragazza e poi a una combattente lanciata in guerra.

La cosplayer Anastasia ha portato sulla sua pagina Instagram tanti cosplay dedicati a Mikasa Ackerman basandosi sulla versione vista più spesso nella serie. La giacca beige dell'armata ricognitiva è molto riconoscibile in queste foto ricche di luce, dove il personaggio si libra anche tra mura ed edifici grazie al dispositivo di manovra tridimensionale. Non manca una foto però dove ha combattuto, con il sangue ovunque.

Non manca un cosplay di Mikasa goth realizzato dall'italiana Veronica o un cosplay di Mikasa Ackerman alla fine del manga realizzato dalla stessa Anastasia che ha preso a cuore il destino del personaggio.