L'Attacco dei Giganti: Mikasa si mostra in mozzafiato cosplay di h0llymolly

Lo splendido immaginario de L'Attacco dei Giganti ha dovuto far fronte nel corso della serializzazione del manga a uno dei limiti più grandi del capolavoro di Hajime Isayama, ovvero la caratterizzazione dei personaggi, su tutti Eren, Armin e Mikasa. Quest'ultima, in particolare, è stata spesso vittima delle opinioni contrastanti dei fan.

L'ossessione di Mikasa nei riguardi di Eren ha sempre innescato all'interno della community un rapporto conflittuale di amore e odio nei riguardi di un personaggio dalla volontà forse troppo fragile. Eppure, negli ultimi capitoli, Isayama ha iniziato ad apporre una pezza a tutti quei limiti di personalità dei suoi protagonisti, iniziando a delineare con più energia le sfumature delle loro differenti ideologie. Se ciò è stato evidente nelle drastiche decisioni di Eren, con l'asso nella manica del Corpo di Ricerca la cosa è stata molto più graduale, soprattutto ora che le intenzioni di Mikasa sono finalmente chiare al pubblico.

Ad ogni modo, in onore del suo personaggio spicca l'ultimo cosplay di h0llymolly, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta nella realtà con molta attenzione i tratti fisionomici del personaggio. Il risultato finale ha soddisfatto numerosi appassionati che hanno mostrato tutto il loro apprezzamento in quasi 6 mila manifestazioni positive in appena 2 ore dalla pubblicazione della foto.

