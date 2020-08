L'Attacco dei Giganti: Mikasa è perfetta nel cosplay di Mk_ays

Oltre Eren Jaeger, un personaggio apparso fin dalle prime pagine de L'Attacco dei Giganti e che continuerà probabilmente ad essere presente fino al finale è Mikasa Ackerman. Appartenente a un clan misterioso e con tanti segreti, la ragazza ha giurato di proteggere Eren che la salvò anni fa da un gruppo di banditi.

Durante il corso de L'Attacco dei Giganti abbiamo visto Mikasa in diverse versioni. La prima è quella da ragazzina, quando abitava con la famiglia Jaeger e portava ancora i capelli lunghi. La seconda è invece quella più famosa ed è quella successiva all'ingresso nella Legione Esplorativa. Mikasa fa sempre del suo meglio per proteggere Eren e mostra spesso le sue capacità di combattimento sui giganti che la rendono quasi invincibile.

Ci sono state tante ragazze che hanno provato a vestire i panni di Mikasa. Quella che recentemente ha avuto più successo è stata Mk_Ays che ci ha portato un cosplay di Mikasa qualche mese fa. Tuttavia non si è fermata, continuando a produrre foto sul personaggio che ha riportato recentemente sulla sua pagina Instagram. Stavolta possiamo vedere a figura intera tutto il suo cosplay di Mikasa, molto più nitidamente rispetto a quello precedente che era in una posa molto più d'azione.

In basso possiamo vedere due foto di Mk_Ays come Mikasa, a figura intera e che ci permette di vedere la bontà della realizzazione dei vestiti, tra giacca, camicetta e tutte le cinghie di pelle della divisa dei legionari. In L'Attacco dei Giganti 4 la vedremo però in modo diverso.