L'Attacco dei Giganti: Mikasa è pronta all'azione nel cospay di Mangoecos

Nel mondo a impronta medievale de L'Attacco dei Giganti, gli umani nelle mura hanno sviluppato un particolare equipaggiamento per uccidere i mostri che provano a mangiarli. Il dispositivo di manovra tridimensionale è indossato da ogni personaggio della legione, ma alcuni di questi sono particolarmente versati nel suo utilizzo.

Così come il capitano Levi, anche Mikasa appartiene al clan Ackerman e per questo possiede caratteristiche fisiche uniche nel mondo de L'Attacco dei Giganti, che le permettono di utilizzare questo complesso dispositivo di manovra per abbattere i suoi nemici. Essendo anche uno dei protagonisti del manga e dell'anime, è spesso al centro dell'azione al fianco di Eren Jaeger.

Negli ultimi giorni, la cosplayer Mangoecos, che in passato ha portato principalmente travestimenti a tema My Hero Academia come quello di Himiko Toga, ha deciso di cambiare mondo e lanciarsi a tutta forza in quello de L'Attacco dei Giganti, presentando ai suoi fan proprio un cosplay di Mikasa Ackerman. Sfruttando anche l'ambiente diroccato e che un po' ricorda l'architettura di alcune aree de L'Attacco dei Giganti, la ragazza si aggira per alcune rovine vestita di tutto punto e con le lame sfoderate, pronta all'azione.

Un altro cosplay ben realizzato a tema Mikasa è quello di Hollymolly, quale dei due preferite?