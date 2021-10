L'Attacco dei Giganti: Mikasa è pronta alla battaglia nel fedele cosplay di Opheia

L'attesa della seconda parte della stagione conclusiva dell'Attacco dei Giganti sta crescendo all'interno della community, e mentre molti continuano a discutere riguardo la resa del finale del manga di Hajime Isayama ad opera dello studio MAPPA, un'appassionata ha deciso di vestire i panni di Mikasa, realizzando un cosplay dettagliato e fedele.

L'ultima puntata della prima parte della quarta stagione ha lasciato gli spettatori con un colpo di scena, con Eren Jaeger considerato ormai una minaccia globale, e dando inizio ad un'ulteriore fase del violento conflitto tra Marley e Paradis. Uno dei pochi personaggi che potrebbe intervenire per far leva sui sentimenti e sulla ragione di Eren è Mikasa, cambiata radicalmente nel corso della stagione, e che ricoprirà un ruolo fondamentale nel prosieguo della guerra.

Tra le modifiche del personaggio, Isayama ha elaborato un nuovo design, caratterizzato da più dettagli e minuziose aggiunte che nel complesso sottolineano la sua incredibile propensione alla battaglia e al combattimento, aspetto che la rende uno dei migliori soldati della storia dell'Armata Ricognitiva.

Proprio questa sua ultima versione è stata omaggiata da opheia_art con lo splendido e fedele cosplay che potete vedere nelle immagini riportati in calce. Il risultato complessivo è incredibile, per i dettagli e la resa del dispositivo di manovra tridimensionale. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione di Mikasa? Ditecelo come di consueto nella sezione commenti.

Per finire ricordiamo che Eren è diventato un Sith grazie all'artwork di un fan, e vi lasciamo alle prime foto dalla sala di doppiaggio per la parte conclusiva dell'anime, prevista per gennaio 2022.