L'Attacco dei Giganti: Mikasa è pronta a combattere nel cosplay di Melissa Lissova

Il manga di Hajime Isayama si è concluso da un mese, ma l'anime de L'Attacco dei Giganti continuerà con la seconda parte della quarta stagione. Non sappiamo ancora quando sarà effettivamente messa in onda, e dovremo quindi attendere qualche mese prima di poter rivedere in azione Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri personaggi.

Sarà un'attesa lunga, considerato che siamo alle porte della fase finale dell'anime de L'Attacco dei Giganti. Intanto c'è chi smorza un po' il tedio dell'attesa grazie ad alcuni cosplay sui protagonisti creati da Hajime Isayama e animati da WIT e MAPPA.

Melissa Lissova è una cosplayer che ha già interpretato Lucy Heartfilia di Fairy Tail, mentre ora ha deciso di dedicarsi a un'altra protagonista di tutto rispetto. La foto caricata sulla sua pagina Instagram stavolta è infatti quella del cosplay di Mikasa Ackerman, ripresa ai tempi della prima Armata Ricognitiva. La ragazza di origini orientali e praticamente adottata dalla famiglia Jaeger si mostra con il suo solito equipaggiamento da combattimento, completo di dispositivo di manovra tridimensionale, e con la divisa classica composta da camicia bianca, pantaloni e giacca beige con le ali della libertà blu stampate sopra.

In basso è disponibile la foto con questo cosplay a tema L'Attacco dei Giganti, cosa ne pensate?