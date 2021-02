L'Attacco dei Giganti: Mikasa vi farà venire un brivido di freddo grazie a questo cosplay

Con l'avvicinarsi della conclusione del manga e l'attuale trasmissione della quarta stagione dell'anime, L'Attacco dei Giganti è sulla bocca di tutti. Vediamo insieme il cosplay invernale realizzato da una fan.

L'opera di Hajime Isayama continua a sorprendere numerosi appassionati, gli ultimi avvenimenti narrati nella serie animata hanno infatti sconvolto svariati spettatori e portato L'Attacco dei Giganti 4 ad essere considerato il miglior anime di sempre secondo il pubblico occidentale.

La nuova parte della storia presenta notevoli differenze rispetto alle precedenti stagioni. Mentre in queste ultime i protagonisti erano perlopiù impegnati a sopravvivere ed ad esplorare il territorio al di là delle mura del loro regno, il nuovo anime mostra l'Armata Ricognitiva coinvolta in una guerra contro la nazione di Marley ubicata oltre il mare.

In seguito ad alcuni episodi serviti a presentare i guerrieri della nazione nemica, sono tornati in scena Eren e tutti i suoi compagni, tra cui vi è anche Mikasa. La ragazza che nutre un grande attaccamento nei confronti del protagonista è anche il soggetto di questo cosplay realizzato da Uzileks.



Nell'immagine riportata al termine di questa news la giovane appare con la tipica divisa dell'esercito dell'isola di Paradis e con indosso la sciarpa donatale da Eren. Ciò che colpisce molto è anche l'ambiente in cui è stato effettuato lo scatto, ella si trova infatti infatti in un luogo innevato. È presente inoltre un video in cui Mikasa sfoggia anche il mantello verde dell'Armata Ricognitiva.

Cosa ne pensate di questo cosplay? Scrivetecelo nei commenti.

Infine riporto una duplice interpretazione di una fan nei panni di Mikasa ed Annie da L'Attacco dei Giganti.