L'Attacco dei Giganti: Mikasa versione goth in questo cosplay dell'italiana Veronica

Mikasa Ackerman è una guerriera impavida, forte, una delle più capaci dell'armata ricognitiva. Nell'universo a stampo medievale de L'Attacco dei Giganti, la ragazza aiuta Eren con abiti palesemente storici e di stampo militare tra giacche, mantelli, divisa e tanto altro ancora. Non c'è niente che faccia pensare al goth in L'Attacco dei Giganti.

Tuttavia esiste un'altra Mikasa Ackerman in L'Attacco dei Giganti. In pochi sanno che, nel manga ufficiale disegnato da Hajime Isayama, di tanto in tanto compaiono i tre protagonisti come persone del mondo attuale, nel Giappone moderno, in una sorta di universo parallelo dove i ragazzi assistono al cinema e in TV alle storie de L'Attacco dei Giganti.

In questo universo, apparso anche dopo l'ultimo capitolo del manga, Mikasa è una goth girl, vestendo quindi sempre di nero, acconciandosi i capelli in un certo modo e senza mancare qualche croce tra orecchini, collanine e bracciali. La cosplayer italiana Veronica ha voluto rendere omaggio a questa versione della protagonista de L'Attacco dei Giganti in un cosplay di Mikasa Ackerman goth che in pochissime hanno portato in rete.

Una versione quasi unica e che denota grande conoscenza del lavoro di Hajime Isayama ma anche fantasia per portare degnamente un personaggio che ha avuto ben poche apparizioni. E sempre dall'ultimo capitolo della serie, ecco un cosplay toccante di Mikasa.