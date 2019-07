L'attacco dei Giganti: la mostra ha inserito una scena spoiler in versione animata

La stagione 4 di L'attacco dei Giganti non arriverà prima del 2020, quindi i fan dovranno attendere ancora un anno e alcuni mesi per vedere il prosieguo delle avventure di Eren. Chi segue il manga, invece, sa già cosa dovrà affrontare il protagonista, e proprio una di queste scene è apparsa nella Shingeki no Kyojin Final Exhibition.

Se non siete in pari con i volumi del manga, evitate di continuare a leggere la notizia dal prossimo paragrafo poiché contenente eventi accaduti nei volumi 24 e 25 di L'attacco dei Giganti.

Willy Tybur era il capostipite della famiglia Tybur, colei che conservava il potere del Gigante Martello d'Assedio. In coordinazione con l'esercito di Marley, Tybur ha deciso di rivelare al mondo l'entità del nemico, non prima però di narrare una storia riguardante le origini dei giganti e dei mostri conosciuti come eldiani. Poi, Tybur è stato ucciso da Eren in versione gigante, con quest'ultimo che poi ha intrapreso una dura lotta nel territorio di Marley con i giganti in possesso della fazione nemica.

Tutta questa scena del manga è stata animata e presentata durante l'ultima mostra dedicata a L'attacco dei Giganti, partita pochi giorni fa in Giappone e che ha già svelato un file audio che rivela il finale del manga. La mostra durerà ancora due mesi, fino agli inizi di settembre, e sicuramente non mancheranno altre rivelazioni e sorprese sul prodotto scritto e illustrato da Hajime Isayama per Bessatsu Shonen Magazine.