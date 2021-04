L'Attacco dei Giganti: mostrata in anteprima la splendida cover del Volume 34, l'ultimo

Il Volume 34 de L'Attacco dei Giganti debutterà il 9 giugno 2021, e in attesa di saperne di più sulle due edizioni speciali in uscita, possiamo finalmente dare un'occhiata alla copertina del Volume finale del manga di Isayama. L'illustrazione include spoiler, quindi vi consigliamo di evitarla nel caso in cui non foste in pari con l'opera cartacea.

Purtroppo la qualità dello scatto condiviso dall'editor non è altissima, ma come potete vedere in calce è comunque possibile farsi di un'idea di cosa ci aspetta. La copertina richiama il titolo dell'ultimo capitolo, "Verso l'albero su quella collina", e sembra mostrare tutti i protagonisti della serie rimasti vivi dopo il finale. La versione in alta qualità della Cover dovrebbe essere mostrata nel mese di maggio.

L'Attacco dei Giganti sta segnando vendite da record e oltre ad essere entrato nella Top 5 dei manga più venduti di aprile (dati Oricon), ha anche fatto registrare il primo sold out dell'anno a Bessetsu Shonen Magazine di Kodansha, il mensile in cui è incluso il capitolo 139. Il Volume finale darà sicuramente un'ulteriore spinta alle vendite del manga, che tra l'altro ha da poco superato le 100 milioni di copie in circolazione.

E voi cosa ne pensate di questa Cover? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Per discutere della conclusione dell'opera di Isayama invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione de L'Attacco dei Giganti.