L'Attacco dei Giganti: mostrata la Cover ufficiale del Volume 34 del manga, l'ultimo

Dopo due settimane di attesa, è finalmente stata mostrata la splendida copertina ufficiale del Volume 34 de L'Attacco dei Giganti, così come arriverà sugli scaffali tra poco più di un mese. Come anticipato poche settimane fa da Kodansha i protagonisti della cover sono Eren, Armin e Mikasa, e la data di uscita del Volume è fissata per il 9 giugno 2021.

Questa nuova raccolta includerà i capitoli dal 135 al 139, rispettivamente intitolati La battaglia tra Cielo e Terra, Offrite i vostri cuori, Giganti, Un lungo sogno e Verso l'albero su quella collina (titoli non ufficiali). Il Volume sarà composto da poco più di 200 pagine e mostrerà climax e conclusione del manga capolavoro di Hajime Isayama.

Vi ricordiamo che il manga de L'Attacco dei Giganti è distribuito in Italia da Planet Manga, che al momento ha pubblicato 32 Volumi su 33 disponibili. Il penultimo arriverà nelle edicole, fumetterie e negli store online nel mese di giugno, mentre l'ultimo sarà disponibile dal prossimo autunno. Il Volume conclusivo includerà anche delle pagine extra della storia, di cui al momento non sono state rivelate informazioni.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la copertina? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione del manga de L'Attacco dei Giganti.