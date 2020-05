Attacco dei Giganti: mostrate le prime immagini del nuovo Gigante Colossale

Lo spettacolare trailer della quarta stagione dell' Attacco dei Giganti ci ha mostrato una quantità sorprendente di nuovi elementi che ci condurranno verso la conclusione della serie creata da Hajime Isayama. Tra i personaggi mostrati, è apparso anche un nuovo e diverso Gigante Colossale.

Il finale della terza stagione ci aveva lasciato con un nuovo possessore del Gigante Colossale, subito dopo la conclusione della battaglia tra l'Armata Ricognitiva e i Giganti di Marley. Da Bertholdt infatti il potere del Gigante è passato nelle mani di Armin, dopo una difficile decisione presa dal capitano Levi.

Nel tentativo di respingere Bertholdt infatti Armin era stato completamente bruciato, trovandosi quindi in condizioni critiche e prossimo alla morte. Nonostante qualche attimo di discussione riguardo a chi, tra Armin e Erwin, dovesse ricevere l'iniezione per trasformarsi in un gigante, alla fine, grazie all'insistenza di Mikasa ed Eren, Levi scelse di donarlo ad Armin.

Armin, da gigante, mangerà Bertholdt, diventando così lui stesso il Gigante Colossale, che potete osservare nella sua "nuova" forma nell'immagine in calce. Vista l'ormai prossima guerra contro Marley è sicuramente positivo per l'Armata Ricognitiva avere un tale potere dalla loro parte.

Ricordiamo che la quarta stagione dell'Attacco dei Giganti verrà realizzata dallo studio MAPPA, che continuerà il prezioso lavoro dello Studio Wit, e vi lasciamo ad una nostra minuziosa analisi del trailer, con tanto di aspettative sulla conclusione.