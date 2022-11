L'Attacco dei Giganti ed MSTR Watches per una nuova linea di orologi

L'Attacco dei Giganti attende la sua conclusione sul fronte animato visto che il manga omonimo ed originale di Hajime Isayama si è concluso ormai un paio di mesi fa. Il successo dell'opera, tuttavia, continua a spingere molte aziende ad investire sul franchise con peculiari proposte.

Recentemente il sensei ha partecipato ad un evento a New York nel quale ha svelato qualche retroscena sull'Attacco dei Giganti. Durante la convention, inoltre, l'autore ha parlato del futuro e ha svelato di non avere attualmente intenzione di iniziare un nuovo manga. Se Isayama si sta concedendo del meritato riposo, diversamente sta facendo il merchandising ufficiale che recentemente si è arricchito di una nuova proposta.

Si tratta di una nuova linea di orologi in collaborazione con MSTR Watches che è culminata in 4 modelli speciali, apprezzabili in calce alla notizia, che ripropongono in vesti differenti il Gigante Colossale, quello d'Attacco, il Gigante Femmina e il Gigante Corrazzato. L'azienda fa sapere di aver realizzato un numero limitato di orologi di 150 unità, opportunamente numerata.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova trovata frutto della collaborazione tra L'Attacco dei Giganti ed MSTR Watches, quale versione vi piace di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.