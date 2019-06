L'Attacco dei Giganti: NHK dedica un'intera puntata tv alla discussione del manga!

Il manga de L'Attacco dei Giganti sta lentamente giungendo alle sua conclusione. Negli ultimi anni si è creato un forte rispetto verso l'opera di Hajime Isayama, sia grazie all'altissima qualità del manga sia per merito dell'introduzione della fortunata serie televisiva.

Nonostante Shingeki no kyojin sia ormai diventato un fenomeno mondiale, in Giappone il prodotto continua a ricevere un'attenzione molto più alta. Il gruppo radiotelevisivo giapponese NHK infatti, ha recentemente annunciato che il manga di Isayama sarà il protagonista del nuovo episodio di Series Fuka Yomi Dokushokai, un programma di discussione verso le principali opere in campo fumettistico e televisivo.

L'episodio andrà in onda il 3 luglio prossimo e vedrà la partecipazione di alcuni personaggi di rilievo, tra cui il mangaka Hideki Arai, l'attrice Anne Suzuki, il critico letterario Shigeru Kashima e il romanziere Genichiro Takahashi. Secondo le informazioni rivelate il gruppo discuterà del proseguo del manga, incentrandosi sulle prossime battaglie, sull'evoluzione dei personaggi e sulle teorie principali formulate dai fan.

Recentemente sono stati registrati risultati incredibili per l'Attacco dei Giganti , non è quindi una sorpresa vedere questo tipo di attenzione riservata al lavoro di Isayama. E voi cosa ne pensate? fatecelo sapere con un commento nel riquadro qui sotto!