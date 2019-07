L'Attacco dei Giganti: ecco dove cominciare a leggere il manga dopo la terza stagione

La terza stagione de l'Attacco dei Giganti si conclusa con l'episodio 22 andato in onda su VVVVID lo scorso martedì. I fan sono rimasti spiazzati dal finale della puntata, che ha annunciato con largo anticipo la quarta stagione in arrivo a fine 2020. Per chi non volesse aspettare, ecco una guida per cominciare la lettura del manga.

un utente di reddit, SNKBot, ha infatti pubblicato una guida esplicativa per coloro che vogliono iniziare la lettura del manga dopo l'avvincente conclusione della terza stagione. Il capitolo preciso da cui incominciare la lettura dell'opera è il 91, tuttavia l'utente consiglia di andare leggermente indietro e leggersi anche qualche capitolo precedente per avere più chiare le idee su degli eventi a cui l'anime ha dedicato poco spazio.

Il finale della terza stagione ci ha lasciato con Eren, Mikasa, Armin e i rimanenti membri del corpo di ricerca che valicano finalmente le mura per esplorare il mondo esterno, scoprendo il mare. Essi realizzano che ciò che li aspetta al di fuori non è tutto puro e incontaminato come potevano pensare prima degli ultimi accadimenti, ma anzi li attende un nemico che vuole la distruzione del loro intero popolo.

Le scoperte fatte nella cantina degli Jaeger hanno acceso un moto di insurrezione nei nostri protagonisti, che ora sono decisi più che mai a sgominare il nemico rappresentato dagli esseri umani. E' questo il prezzo della libertà, una guerra senza sosta che sacrifica l'umanità per poter vivere in serenità in un mondo tutto da scoprire.

Anche il manga è sulla via della conclusione, ma se siete rimasti molto colpiti dalla svolta che ha preso trama negli ultimi episodi vi consigliamo di recuperare l'opera cartacea che, nonostante non goda di disegni da togliere il fiato, è comunque ben strutturata e raccontata.

Intanto sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione della terza stagione dell'anime, che ha ricevuto un punteggio davvero positivo, premiando il lavoro di Wit Studio.