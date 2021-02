L'Attacco dei Giganti, numeri mostruosi negli USA: è la serie tv più richiesta del momento

L'Attacco dei Giganti 4 è la serie tv più richiesta del momento negli USA, con circa il doppio di domanda streaming rispetto a WandaVision e The Mandalorian. Nell'ultima settimana di gennaio la serie di MAPPA ha registrato numeri impressionanti online, registrando persino più interazioni del Saturday Night Live.

La notizia arriva direttamente da Parrot Analytics, che riporta i dati basandosi su numero di ricerche online, interazioni social, dati di share e altri dettagli. Secondo i report, L'Attacco dei Giganti è richiesto centodieci volte di più di una comune serie televisiva trasmessa negli USA, poco meno del doppio di WandaVision e The Mandalorian. In calce potete dare un'occhiata alla classifica con tutti i dettagli.

Naturalmente parlare di "share" è complesso quando molte serie non vengono trasmesse su canali televisivi, quindi Parrot Analytics si affida da sempre a metodi alternativi e a sondaggi online per verificare che i numeri riportati siano corretti. Fino a pochi mesi fa, la testa della classifica era saldamente occupata da The Mandalorian.

Negli USA L'Attacco dei Giganti è la serie più vista del momento, e secondo i dati Google è anche la più ricercata in assoluto, con numeri superiori a quelli registrati da La regina degli scacchi, Bridgertone e Fate: The Winx Saga. IMDB ha riconosciuto all'anime il primo posto nella classifica delle serie più popolari al mondo per tre settimane, anche se dalla trasmissione dell'episodio 8 è stata momentaneamente superata da WandaVision.

Vi ricordiamo che la stagione finale dell'anime sarà composta da sedici episodi, e che il decimo andrà in onda in Giappone tra poche ore. In Italia, la puntata sarà disponibile legalmente su VVVVID e Prime Video a partire da martedì 16 febbraio.