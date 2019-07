L'attacco dei Giganti: una nuova locandina dà inizio all'ultima mostra sulla serie

I fan nipponici di L'attacco dei Giganti e quelli del resto del mondo che potranno essere in Giappone durante l'estate sicuramente non si perderanno questo grande evento. Dal 5 luglio all'8 settembre 2019 verrà messa in scena l'ultima mostra sul manga e anime di Hajime Isayama, la Shingeki no Kyojin Final Exhibition.

Le locandine sulla mostra di L'attacco dei Giganti si rinfoltiscono con nuovo materiale promozionale. Infatti, stavolta, invece di pubblicare un'immagine con uno stile in bianco e nero molto simile a quella del manga, è stata rivelata un'illustrazione ufficiale che celebra la Shingeki no Kyojin Final Exhibition ma in stile anime.

Grazie al tweet di Attack on Fans che potete vedere in calce possiamo osservare nuovamente, dopo tantissimo tempo, i cadetti del 104esimo squadrone che saranno poi divisi tra la Polizia Militare e la Legione Esplorativa. Rivediamo personaggi ormai fuori dagli episodi e dai capitoli da tempo, come Marco e Ymir, nonostante abbiano fatto delle brevissime comparsate in alcuni episodi della stagione 3 di L'attacco dei Giganti, ma anche tutti gli altri personaggi che ci hanno accompagnato per tantissimi anni.

Il manga di L'attacco dei Giganti è in fase di conclusione, e il termine previsto per l'ultimo capitolo potrebbe anche coincidere con il capitolo 121, il quale sarà pubblicato nel numero di Bessatsu Shonen Magazine del 9 settembre dove la storia di Hajime Isayama festeggerà il decimo anniversario.