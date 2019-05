L'Attacco dei Giganti: ecco un nuovo, buffo, video di presentazione dell'attrazione a tema

Dopo il primo video dell'attrazione, pubblicato su Youtube lo scorso 28 aprile, Universal Studios Japan ci propone un nuovo trailer di presentazione dello spettacolo a tema L'Attacco dei Giganti, che sarà disponibile dal 31 maggio al 25 agosto dell'anno corrente. Questo secondo spot assume connotati alquanto comici.

Complice una computer grafica non particolarmente avanzata, per usare un eufemismo, il nuovo video promozionale proposto da Universal Studios Japan si dimostra decisamente buffo. Il promo ci mostra cinque povere "vittime" venire attaccate in contemporanea dal Gigante Corazzato, il Gigante Colossale ed il Gigante Bestia. Per fortuna, in loro soccorso accorrono i membri del Corpo di Ricerca, tra i quali spicca in particolar modo il Capitano Levi. Tra gli altri, possiamo anche notare la presenza di Eren, Mikasa ed Armin.

Lo scopo del cosiddetto "Attack on Titan the Real" sarà quello di riottenere il controllo del Wall Maria durante un assalto da parte dei Giganti. A fianco degli spettatori combatterà la Legione Esplorativa, i cui membri svolazzeranno per tutto lo spettacolo. Nell'area espositiva, saranno inoltre presenti due statue altamente realistiche di Erwin e Levi.

A tutti i fan dell'opera di Hajime Isayama ricordiamo che, a partire dal 6 giugno, saranno disponibili i fantastici Nendoroid dell'Attacco dei Giganti, dedicati ai tre protagonisti dell'opera: Eren, Mikasa ed Armin.