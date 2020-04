L'Attacco dei Giganti: il nuovo Corpo d'Esplorazione suona la carica

Anche se L'Attacco dei Giganti è momentaneamente in pausa causa Coronavirus, i fan continuano a fantasticare molto sulla fine della serie, su ciò che succederà, su cosa Eren deciderà realmente di fare e, ovviamente, su come potrebbe andare a finire tutta la faccenda che si è fatta più interessante e intrigante che mai.

Nell'ultimo capitolo uscito prima della pausa, il 128, abbiamo visto in nuovo Corpo d'Esplorazione (l'unione tra i membri Eldiani sopravvissuti e alcuni dei soldati Marleyani) escogitare un piano preliminare per decidere di fermare Eren. Questo ha creato una sorta di frattura all'interno della formazione appena nata, con gli amici del protagonista contrari a ucciderlo, ma più indirizzati al dialogo, mentre persone come Annie o Reiner più propensi ad usare le maniere forti.

Mettendo da parte i punti di vista differenti, il nuovo gruppo dalla capacità combattiva davvero notevole, considerando la presenza di moltissimi portatori del potere dei Titani, ha fatto la prima mossa per raggiungere l'amico che ormai ha deciso di devastare il mondo, prendendo il controllo di un Dirigibile. Per farlo però devono eludere le guardie e passare inosservati al molo che brulica di Jaegeristi. È in questo momento che Armin subisce una grave ferita al volto e viene crivellato di colpi.

Infatti, quando Annie e Reiner vedono tutti i membri della fazione avversaria affollare il molo, decidono di scatenare i loro poteri e iniziare a indebolire le file di Eren facendo fuori un po' di avversari. Questo, ovviamente, mette tutti in agitazione e porta le guardie che Connie e Armin stavano cercando di convincere a far fuoco. E mentre il Gigante Corazzato e il Gigante Femmina (che non si vedeva da tempo in azione), si danno da fare combattendo e spazzando tutti via, Connie riesce a mettere fuori gioco le guardie per proseguire nel loro obbiettivo.

Come abbiamo detto in precedenza, il nuovo Corpo d'Esplorazione è formato dai membri più forti della serie. Hanno dalla loro i poteri dei Titani e questo fa di loro gli unici che potrebbero essere in grado di fermare Eren e il potere definitivo del Gigante Fondatore. Anche se analizzando i fatti, pure in questo modo lo squilibrio tra le due forze è netto, con lo Jaeger che dispone di un potere davvero devastante.

