L'attacco dei Giganti: un nuovo funko pop in arrivo per il Gigante Bestia

Ormai il conto alla rovescia per la seconda parte della terza stagione de L'attacco dei Giganti sta per scadere. Gli appassionati ormai non ce la fanno più a resistere, quando mancano meno di dieci giorni alla data del 29 aprile.

Intanto però i fan possono godersi un nuovo Funko POP dedicato a uno dei personaggi chiave che apparirà nuovamente in questa stagione di L'attacco dei Giganti. Stiamo parlando del Gigante Bestia, l'essere peloso che più volte ha messo in difficoltà i protagonisti e la Legione Ricognitiva. Come vi avevamo annunciato quasi un mese fa, il Gigante Bestia apparirà con un modello dedicato ma solo ora sono state date le specifiche ed è stato messo ufficialmente in vendita.

Una prima preview potete vederla in calce, mentre sul sito alla fonte di Hot Topic potete vedere tutte le specifiche del nuovo Funko POP. Secondo la descrizione, il Gigante è leggermente più grosso rispetto ai modellini Funko POP degli altri personaggi di L'attacco dei Giganti. Con circa 15 centimetri di altezza, il prezzo al pubblico è di 18,50 dollari, ovvero 16,45 euro.

E voi ingannerete l'attesa facendovi consolare dalle lunghe braccia del Funko POP del Gigante Bestia oppure preferite aspettare la trasmissione dell'anime sottotitolato in italiano sul canale streaming VVVVid?