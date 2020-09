L'Attacco dei Giganti: il nuovo look di Mikasa lascia i fan senza fiato

Alla quarta e ultima stagione dell'anime di L'Attacco dei Giganti manca sempre meno e per allietare l'attesa il profilo Twitter ufficiale del franchise ha pubblicato un nuovo spettacolare poster.

Come confermato da Crunchyroll e Funimation, L'Attacco dei Giganti 4 arriverà entro la fine dell'anno corrente, con il mese di dicembre che sembra quello più papabile per la pubblicazione. Questa nuova stagione porterà a termine le avventure dei carismatici protagonisti e chiuderà un cerchio cominciato nel lontano 2013.

In attesa dei nuovi episodi, l'account Twitter ufficiale dell'anime di L'Attacco dei Giganti ha condiviso un nuovo poster in cui vengono mostrati i membri dell'Armata Ricognitiva, sopravvissuti a un devastante attacco dei Titani nel finale della terza stagione.

Il tweet è divenuto virale in breve tempo, con il nuovo look di Mikasa che ha dominato la scena. A differenza della classica giacchetta marrone con cui ci ha abituato finora, nella quarta stagione la ragazza indosserà una tuta da battaglia di colore nero e sarà dotata di un equipaggiamento pazzesco. La protagonista femminile è addirittura considerata un personaggio migliore di Levi, il quale nel frattempo è il protagonista di un fedele cosplay di L'Attacco dei Giganti. E voi che ne pensate del nuovo look di Mikasa? È davvero una leader migliore di Levi?

L'opera di Hajime Isayama arriverà anche in Italia, anche se al momento non ci è ancora dato sapere su quale piattaforma streaming. Probabilmente, a occuparsi della distribuzione sul nostro territorio ci penserà VVVVID, che già si è occupata delle prime tre serie.