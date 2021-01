L'Attacco dei Giganti: il nuovo spot tv per la fine del manga mostra la furia di Eren

Il Volume 33 de L'Attacco dei Giganti è finalmente disponibile in Giappone, e in vista della conclusione del manga Kodansha ha prodotto uno spot tv promozionale con la partecipazione di Yuki Kaji, doppiatore di Eren Jaeger. Il video dura appena trenta secondi, ma vi anticipiamo che include alcune scene non ancora mostrate nella serie anime.

La clip mostra alcuni spezzoni della vita di Eren, con il doppiatore in sottofondo che pronuncia alcune delle iconiche frasi che hanno reso famoso il protagonista, come "Giuro che sterminerò tutti i giganti! Li ucciderò tutti... uno ad uno!". Rispondendo ad uno dei commenti dei fan su Twitter, Kaji ha dichiarato che "il tempo della conclusione è finalmente arrivato" e che durante lo spot era tanto eccitato da avere i brividi.

Il Volume 33 è ora disponibile in Giappone, mentre il Volume finale arriverà il 9 giugno 2021, due mesi esatti dopo la pubblicazione dell'ultimo capitolo. In Italia la distribuzione è a buon punto, con 31 Volumi pubblicati e il trentaduesimo in dirittura d'arrivo.

Per quanto riguarda l'anime, la stagione finale terminerà la messa in onda nel corso dell'ultimo weekend di marzo, circa due settimane prima della pubblicazione del capitolo conclusivo. La Stagione 4, tuttavia, non dovrebbe adattare l'intero racconto di Isayama, e verosimilmente saranno pubblicati nuovi episodi o un film conclusivo nel corso del 2022.