L'Attacco dei Giganti è all'ombra dei colossi con questa splendida fan art

Il medium videoludico negli anni ha sfornato diversi capolavori, alcuni diventati prodotti commerciali altri che sono invece rimasti di nicchia e molto sperimentali. Rientra in quest'ultima categoria Shadow of the Colossus, videogame rimasterizzato negli anni scorsi su PlayStation 4. Un fan ha deciso di fonderlo al celebre L'Attacco dei Giganti.

Dopotutto, l'ombra generata da quei colossi di carne e pietra che Wander doveva scalare e uccidere, colpendoli in vari punti, ricorda molto l'atteggiamento che Eren, Mikasa e gli altri protagonisti di L'Attacco dei Giganti devono mantenere. Utilizzando le lame e il dispositivo di manovra tridimensionale devono destreggiarsi tra volteggi in aria per colpire le infauste creature alla nuca.

Risachantag ha preparato un'illustrazione postata su Deviantart e che ha poi fatto il giro della rete, finendo tra gli altri anche su Reddit. In calce potete vedere l'immagine in questione con Eren e Mikasa che si sono aggrappati a uno dei colossi di Shadow of the Colossus e si preparano ad arrivare alla sua nuca. L'illustrazione è creata perfettamente con uno stile a metà tra videogioco e anime e che lascia spazio sia alla magnificenza del colosso che al coraggio dei due protagonisti di L'Attacco dei Giganti di lanciarsi verso il pericolo

I sedici colossi secondo voi faranno più paura dei giganti mangia uomini che imperversano per l'isola di Paradiso oppure sono quest'ultimi più letali per gli umani? Intanto i protagonisti devono fare i conti con gli ultimi eventi e la marcia avvenuta in L'Attacco dei Giganti 125.