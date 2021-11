L'Attacco dei Giganti: la prima opening cantata in italiano con Alessandro Campaiola

Indimenticabile Guren no Yumiya, la prima opening de L'Attacco dei Giganti che aiutò a scatenare un vero e proprio boom dell'anime. Pochi secondi per entrare nella testa degli spettatori e solo qualche ora prima di diventare un trend mondiale usato per meme e altri video, diventando così la base per tanti progetti diversi.

Ancora oggi i doppiatori giapponesi cantano Guren no Yumiya, che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo la band Linked Horizon. Il gruppo nipponico è tornato con altre opening in L'Attacco dei Giganti, ma forse soltanto Shinzo wo Sasageyo è riuscito a creare tanto hype come accaduto con la prima.

A diversi anni dall'uscita, c'è ancora chi la reinterpreta, dimostrando quanto ancora sia amata tra il pubblico. Tra questi c'è anche Alessandro Campaiola, il doppiatore italiano di Eren Jaeger. Aiutato da Rossa Caputo e Rocco Garzetti per l''adattamento del testo, da 2choice per la base musicale e da Federico Campaiola per la parte rap della sigla, Alessandro Campaiola ha cantato Guren no Yumiya - La Freccia Cremisi in questa versione inedita. Il video su Youtube disponibile in alto propone quindi la prima sigla de L'Attacco dei Giganti in italiano.

L'opening 6 de L'Attacco dei Giganti ha ricevuto un adattamento in italiano da Kobato.