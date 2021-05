L'Attacco dei Giganti: l'opera di Isayama potrebbe avere un sequel?

La conclusione dell'Attacco dei Giganti ha colpito l'intera industria del manga, essendo una delle opere più originali, delicate, e importanti degli ultimi dieci anni. Come era possibile prevedere molti appassionati dell'opera di Isayama non sono rimasti soddisfatti dal finale, e in rete sono emerse indiscrezioni riguardo un possibile sequel.

Le numerose critiche ricevute subito dopo la pubblicazione del capitolo 139, giudicato come frettoloso e inconcludente sotto diversi punti di vista, Isayama ha promesso di inserire delle pagine aggiuntive nel volume 34, di cui sono già trapelati in rete spoiler. Partendo proprio dai dettagli di queste nuove tavole sembrerebbe però essersi aperta la possibilità di un sequel, in quanto col passare degli anni, l'albero dove è stato seppellito Eren continua a crescere, fino a formare una sorta di entrata alla base, trovata da un ragazzo nel futuro.

Non vi sono annunci ufficiali di alcun tipo, ma Isayama ha scelto di rendere il finale ancora più aperto rispetto all'idea originale, e rappresenta sicuramente una base per il seguito della storia. Voi cosa ne pensate? Vorreste un sequel dell'Attacco dei Giganti ambientato in un'epoca più moderna? Oppure preferite la conclusione pubblicata ad aprile? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Ricordiamo che a giugno arriverà uno spin-off romantico basato sulla relazione tra Eren e Mikasa, e vi lasciamo ai leak completi in HD delle tavole inedite.