L'Attacco dei Giganti: l'opera di Isayama torna in Giappone con un'edizione full color

La conclusione dell'Attacco dei Giganti con la pubblicazione del capitolo 139 lo scorso 9 aprile ha segnato la fine di un'era nell'ambito dei manga. L'opera di Hajime Isayama ha rappresentato un fenomeno singolare e unico nel panorama degli shonen moderni, e nonostante la storia di Eren sia finita, è stata annunciata una nuova edizione.

I fan più appassionati potranno infatti rivivere la tragica avventura dell'Armata Ricognitiva e del sanguinoso conflitto tra i diavoli dell'isola Paradis e i soldati della nazione di Marley, in un'edizione integrale a colori, che a partire dal prossimo 9 giugno sarà disponibile in Giappone. Questo annuncio è arrivato tramite il post pubblicato da @AoTWiki su Twitter, che potete trovare in fondo alla pagina.

Escludendo la copertina del primo volume e la data d'uscita non sono stati rivelati ulteriori dettagli, soprattutto riguardo il possibile arrivo in Italia e in Europa di tale edizione. Nonostante l'account in questione abbia mostrato più volte di avere in anticipo informazioni che si sono poi rivelate veritiere, vista l'assenza di annunci ufficiali da parte di Kodansha, vi invitiamo a considerare sia la copertina che la data di pubblicazione con cautela.

Ricordiamo che il volume 34 dell'Attacco dei Giganti conterrà delle tavole aggiuntive, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'opera di Hajime Isayama.