L'Attacco dei Giganti: l'opera è perfetta per studiare la storia del mondo

Hajime Isayama, proprio come ha dimostrato nell'ultimo capitolo, non lascia nulla al caso all'interno del suo massimo capolavoro, L'Attacco dei Giganti. Secondo gli studenti dell'università di Tokyo, infatti, grazie allo stile della sua narrazione l'opera è a conti fatti estremamente utile per studiare la storia del mondo.

Il sito web giapponese Nikkan SPA! ha provato a rispondere alla domanda sul perché gli studenti dell'Università di Tokyo che hanno letto "L'Attacco dei Giganti" considerano l'opera come il miglior "libro per conoscere la storia del mondo". Un estratto dell'articolo in questione, scritto da una studentessa dell'Università sopra citata, spiega questa affermazione analizzando i contenuti del manga e che qui seguono:

"Perché la rappresentazione de L'Attacco dei Giganti è così reale? A conti fatti, le attività umane come la politica e le strategie per affrontare i Giganti sono lacunose, ma sono disegnate in grande dettaglio. La sensazione di disperazione nel guardare gli umani fuggire dai Giganti è la prima cosa che il lettore rileva, ma se prestiamo maggiore attenzione è possibile notare una grande cura per i dettagli nelle espressioni facciali.

[...]Penso che sia dovuto alla sua interpretazione del mondo reale. Tenendo a mente questo, quando guardiamo le notizie del mondo e la storia del passato possiamo notare lì una certa ispirazione per certi versi. Gli incidenti e i fenomeni sociali sono molto simili nella loro essenza agli eventi dello spettacolo, e anche agli eventi dell'era attuale. Quindi, L'Attacco dei Giganti è in realtà il riflesso della società odierna nel suo insieme. In altre parole, penso che significhi che la società è rappresentata nel mondo de L'Attacco dei Giganti ed è per questo che si tratta di una materia degna di studio."

L'articolo, dopodiché, continua con:

"Puoi conoscere il dominio e la discriminazione attraverso quest'opera. Nel manga originale, la verità dietro i vari misteri viene lentamente svelata man mano che vengono pubblicati nuovi capitoli, ma il tema principale sarà sempre il conflitto tra Eldiani e Marley. Gli Eldiani sono un popolo che appartenevano a un Impero molti anni fa e che sono riusciti a dominarne altrettanti. Sono entrambi temuti e disprezzati anche se sono passati centinaia di anni da allora. Mentre a Marley ci sono persone che una volta erano dominate, ora quest'ultime hanno ribaltato la situazione. La questione sul metodo di controllo è qualcosa che vale la pena studiare e che facilita, ad esempio, la comprensione delle tese relazioni internazionali tra nazioni un tempo dominate da altri."

E voi, invece, cosa ne pensate del contenuto di quest'articolo? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.