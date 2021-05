L'Attacco dei Giganti: le pagine extra fanno luce su un dettaglio riguardante Mikasa

In seguito alla pubblicazione del capitolo conclusivo dell'Attacco dei Giganti, e alle numerose critiche ricevuto, l'autore Hajime Isayama ha ribadito più volte che avrebbe aggiunto delle pagine extra nel volume 34 della serie, per definire meglio alcuni eventi e dettagli, tra cui anche un interessante rivelazione sul personaggio di Mikasa.

Come era stato anticipato dai numerosi leaker, prima della diffusione online delle tavole in questione, uno dei punti che il mangaka Isayama ha voluto spiegare riguarda i frequenti mal di testa provati da Mikasa nel corso della serie, e che sembravano essere legati ai pensieri di Eren, mentre quest'ultimo sfruttava il potere del Gigante Progenitore. In base a quanto stabilito nel nuovo materiale, la questione coinvolgerebbe anche Ymir.

Ymir, prima ad aver avuto il potere di un Gigante, era talmente innamorata di Re Fritz da essersi sacrificata per lui, dando così inizio al passaggio delle capacità che col passare degli anni generarono i Nove. Rivedendosi nella giovane Mikasa per quanto riguarda una relazione così complessa, e sofferta, Ymir ha deciso di rendere proprio l'Ackerman salvatrice di tutti. Nelle pagine aggiuntive, Mikasa viene ritratta mentre cammina stringendo la testa di Eren tra le braccia, quando all'improvviso scorge la silhouette di Ymir, per poi rivolgerle parola.

La figura rivela che era proprio Ymir a causarle quei mal di testa, scrutando continuamente la sua mente, e spiega come l'amore provato dalla progenitrice dei Giganti sia stato un incubo senza fine. Un momento ricco di suspense ed emozionante, che rappresenta sicuramente un finale più significativo per un personaggio come Mikasa.

Ricordiamo che stando alle recenti indiscrezioni e teorie l'Attacco dei Giganti potrebbe avere un sequel, e vi lasciamo a tutte le tavole aggiuntive dell'ultimo capitolo in HD.