L'Attacco dei Giganti: il parallelismo dello specchio ha un significato più profondo?

La scia di distruzione di L'Attacco dei Giganti continua e sembra che non si fermerà fino al termine del manga. Ormai manca poco, e il capitolo 125 dell'acclamato fumetto di Hajime Isayama servirà a puntellare ulteriormente gli eventi che si stanno unendo nella trama finale. E qualche indicazione sul prosieguo si può ottenere dalla scorsa storia.

L'Attacco dei Giganti capitolo 124 ha messo in atto un'altra serie di eventi, tra cui spicca quello della trasformazione della giovane Gabi. La ragazza è indubbiamente una delle protagoniste di quest'ultima fase dell'opera e sta gradualmente cambiando atteggiamento: non a caso, da sagoma molto odiata dai fan per il suo fanatismo e per aver premuto il grilletto che ha portato alla morte di Sasha, sta iniziando ad aprire la mente al resto del mondo.

Una trasformazione che sembra essere parzialmente realizzata con il salvataggio di Kaya ma anche dalla scena in cui l'abbiamo vista prendere la determinazione per salvare Falco, avvenuta poco prima. In questo frangente, dopo aver portato Reiner al sicuro, Gabi ha iniziato ad aggiustarsi i capelli davanti a uno specchio e l'inquadratura è la stessa che fu riservata a Eren alcuni volumi fa, quando il protagonista si trovava nelle prigioni.

I due personaggi di L'Attacco dei Giganti potrebbero essere quindi in un certo senso correlati. Mentre Eren ha assunto la responsabilità di uccidere tutti gli umani fuori le mura dopo aver constatato che per loro non c'era speranza di redenzione, Gabi sembra aver percorso il sentiero inverso, sperando di poter fermare Eren e salvare Falco e altre persone.

Secondo voi, come mai Isayama ha voluto mostrare due scene identiche per personaggi all'apparenza diversi tra loro? L'Attacco dei Giganti torna col capitolo 125, previsto ufficialmente per il 9 gennaio su Bessatsu Shonen Magazine.