L'Attacco dei Giganti da pelle d'oca: ecco l'epico video realizzato da un solo animatore

Il capoalvoro di Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti, è tra i titoli più popolari ed importanti degli ultimi 20 anni, forte di un successo con pochi eguali e di una community tra le più grandi. Di tanto in tanto, inoltre, emergono in rete veri e propri colpi di genio in grado di lasciare chiunque a bocca aperta.

Non esistono soltanto geni in grado di ricostruire in scala 1:1 su Minecraft l'intero distretto di Shiganshina, ma anche animatori indipendenti che ogni tanto si cimentano in imprese personali. Quella dell'artista digitale Masashi Imagawa ha tuttavia del clamoroso: l'animatore ha infatti realizzato interamente da solo una clip dalla durata di appena un minuto, la stessa allegata in cima alla pagina, a tema L'Attacco dei Giganti.

Il suo lavoro si è incentrato dunque su una scena originale in cui al di fuori delle Mura appare improvvisamente il Gigante Bestia mentre due membri del Corpo di Ricerca si affrettano sul fronte. La dinamicità dei movimenti tridimensionali, gli effetti grafici della trasformazione, lo splendido background, sono tutti elementi che hanno lasciato col fiato sospeso i fan che vorrebbero vedere un live action con la stessa qualità. Un utente, in risposta al video, aggiunge infatti: "Non mi dispiacerebbe per nulla guardare un anime live action con questa qualità".

E voi, invece, cosa ne pensate di questa clip, vi piace il lavoro di Imagawa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a quante correzioni ha fatto Studio MAPPA per l'edizione home video de L'Attacco dei Giganti 4 parte 1.