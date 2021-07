L'Attacco dei Giganti: un pensieroso e oscuro Eren nel cosplay femminile di Joell

I frenetici e drammatici eventi della quarta stagione dell’Attacco dei Giganti hanno sottoposto Eren Jaeger a delle sfide e dei compiti molto differenti rispetto alla sua carriera nell’Armata Ricognitiva. Questo profondo cambiamento del protagonista è stato perfettamente rappresentato nel cosplay di una fan.

Attualmente in possesso del Gigante d’Attacco, del Gigante Martello e del Gigante Progenitore, il giovane Jaeger sembra avere in mente un piano particolarmente sanguinoso, e considerato lo spettacolare colpo di scena che ha chiuso la prima parte della quarta stagione, il finale si prospetta altrettanto intenso.

Mentre emergono gli Jaegeristi, un gruppo di fanatici convinti che Eren possa salvare l’isola di Paradis e tutti i suoi abitanti, il protagonista stringe un patto con suo fratello Zeke, accettando il piano dell’eutanasia, che porterà, secondo i due fratelli, ad un debellamento definitivo dei Giganti nel giro di qualche anno.

Per omaggiarlo, l’appassionata @joellzilla ha realizzato il cosplay che potete vedere nelle immagini in calce. Non si tratta di un’interpretazione particolarmente curata, tuttavia rispetta il design immaginato dall’autore Hajime Isayama e poi ricreato dallo studio MAPPA nella quarta stagione, con righe e ombre molto marcate intorno agli occhi.

Ricordiamo che l'edizione home video della quarta stagione è risultata migliore sotto diversi punti di vista, e vi lasciamo ad un assurdo paragone tra la serie è Fast&Furious 9.