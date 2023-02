L'Attacco dei Giganti, perché l'autore non ha disegnato più? Il suo problema fisico

Sta per tornare con l'ultima parte dell'ultima stagione l'anime de L'Attacco dei Giganti, uno dei capolavori dell'animazione nipponica dell'ultimo decennio. Se la storia di Eren Jaeger e degli altri eldiani deve ancora finire in formato anime, anche se entro la fine del 2023 si completerà, in versione manga la storia è conclusa da un pezzo.

Correva il 2021 quando l'autore Hajime Isayama terminò la sua storia, dapprima con il capitolo 139 pubblicato su Bessatsu Shonen Magazine, poi con il volume 34 de L'Attacco dei Giganti, messo in commercializzazione qualche mese dopo e con qualche pagina in più per il finale. Di recente, però, Hajime Isayama è tornato a parlare della sua creatura tramite interviste e dichiarazioni alle fiere. Inoltre, è tornato a disegnare L'Attacco dei Giganti portandolo in copertina su Bessatsu Shonen Magazine, per celebrare il ritorno dell'anime.

Proprio in quest'occasione, il mangaka ha parlato anche di un problema fisico che l'ha portato a non disegnare più per tutto questo tempo. "Molti mangaka soffrono di tendinite, ma io no, grazie al modo in cui mantengo la matita. Dall'altra parte, però, dato che non mi piego molto per disegnare, soffro di un terribile mal di schiena. I mangaka ruotano il polso in ogni modo e improvvisamente si ritrovano con la tendinite. Io non faccio questo movimento mentre giro le pagine. Questo perlomeno ha avuto il merito di salvare la mia mano."

Di conseguenza, Hajime Isayama ha problemi fisici che riducono le sue possibilità di disegnare. L'autore in ogni caso confermò che non sarebbe tornato a disegnare nuovi manga, probabilmente anche perché ha detto tutto ciò che voleva dire, e ora passerà a concentrarsi su altro, tornando soltanto sporadicamente sul suo manga più famoso.