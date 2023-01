L'Attacco dei Giganti: perché l'autore non ha inserito più scene d'amore? Ecco il perché

Quando una persona pensa a L'Attacco dei Giganti, probabilmente in primis pensa alla crudeltà e brutalità del mondo creato da Hajime Isayama. La ricerca della libertà da parte di Eren Jaeger è costellata da morti e tribolazioni di vario genere, con tante delusioni cocenti da dover affrontare. C'erano poche oasi di calma e pace.

Queste oasi hanno messo in primo piano la voglia dell'autore di non concentrarsi minimamente su contesti romantici. Durante la trama de L'Attacco dei Giganti, Isayama non ha inserito mai scene d'amore che non fosse qualche sguardo particolare, una frase breve e circostanziata oppure un momento soltanto accennato.

Ma è stata una scelta voluta quella di non inserire momenti romantici in L'Attacco dei Giganti? A quanto pare sì, perché è lo stesso autore a rivelarlo. In un'intervista a Crunchyroll, Isayama ha spiegato varie cose sul suo processo creativo, passando dalla scomparsa di Eren durante il timeskip a questa domanda sull'amore, a cui risponde in questo modo.

"Prima di tutto, per me è imbarazzante scrivere storie sull'amore tra personaggi. L'altro motivo è che se avessi continuato a prendere quelle direzioni tangenti nella storia, avremmo rischiato di perdere l'attenzione sulla trama principale della storia. Quindi non ero molto motivato ad andare in quella direzione".

In sostanza, soltanto i pochi momenti concessi a Eren e Mikasa in tre occasioni, essendo parte integrante della storia, hanno un'aria più romantica, nonostante l'atmosfera che attanagliava i due in quel momento non fosse delle migliori, anzi. Eppure, Hajime Isayama la pensava in un certo modo sul vedere Eren e Mikasa baciarsi già da diverso tempo.