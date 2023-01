L'Attacco dei Giganti: perché Eren è scomparso nella storia? 'Volevo farlo' dice l'autore

Ormai il manga de L'Attacco dei Giganti si è concluso da più di un anno e mezzo, mentre l'anime si appresta alla sua ultima corsa con la fase finale dell'ultima stagione. Ci sono però diverse domande che vengono fatte all'autore riguardo scelte di narrativa e punti oscuri della storia, che vengono rivelati da un'intervista rilasciata a Crunchyroll.

Durante questa intervista, Hajime Isayama spiega alcune cose, come quale sarebbe stata la vita di Eren se non si fosse unito all'Armata Ricognitiva o qual è la lingua ufficiale del mondo de L'Attacco dei Giganti. Ce n'è pure un'altra che si concentra però su una scelta di trama e di narrazione ben precisa.

"Dopo il timeskip e l'introduzione di Marley, Eren scompare dal centro della scena per un po' di tempo. Qual era la tua intenzione nel rimuovere Eren dalla trama a quel punto della storia?" Una domanda molto precisa che si riferisce al momento dopo la scoperta del contenuto della cantina di Shiganshina e l'arrivo, un anno dopo, ai confini dell'isola di Paradis, al mare, momento che segna un cambio netto nella storia de L'Attacco dei Giganti.

Hajime Isayama risponde: "È una cosa che ho sempre voluto fare come narratore. Prima di tutto, non abbiamo informazioni sui personaggi con cui abbiamo familiarizzato e si sposta la prospettiva sul fronte dei nemici - o quelli che noi pensavamo che fossero nemici - e iniziare a esplorare anche la loro prospettiva. E poi, proprio quando iniziamo a familiarizzare e simpatizzare con il loro punto di vista, introduciamo il personaggio principale come il loro nemico. Come mi sarei sentito e come si sarebbe sentito il pubblico in quella situazione era oltre il mio controllo, ma è una cosa che ho sempre voluto fare e che intendevo fare."