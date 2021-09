L'Attacco dei Giganti: ecco perché Levi Ackerman è l'eroe più potente della serie

Uno degli elementi più importanti dell'Attacco dei Giganti è la presenza di personaggi ben caratterizzati, ognuno con un ruolo ben definito nei complessi giochi di potere ormai onnipresenti nel conflitto tra Marley ed Eldia. Tra questi si trova il Capitano Levi Ackerman, un combattente estremamente abile, ma da dove proviene tutta questa potenza?

La verità è che le capacità di Levi derivano da un oscuro segreto che riguarda l'intera genealogia Ackerman. Molti appassionati hanno immaginato che forse Levi potesse essere un Gigante Mutaforma, e in realtà le teorie esposte dalla community si sono avvicinate molto alle spiegazioni date nel corso della serie. Gli Ackerman sono una dinastia di guerrieri nati da esperimenti effettuati sui figli di Ymir, che in passato hanno anche protetto il primo Re di Eldia.

Le loro capacità sono superiori a quelle di una persona normale, e hanno un Potere Risvegliato, che si manifesta in un determinato momento nella loro vita e che consente loro di attingere ad una grande forza, e soprattutto di sapere come usarla al meglio in ogni situazione. Questo speciale sesto senso unito alle straordinarie capacità fisiche e strategiche di Levi, lo rendono indubbiamente l'essere umano più forte e pericoloso dell'intera opera, nonostante le gravi ferite riportate prima della fine della prima parte della stagione finale dell'anime prodotto dallo studio MAPPA.

Se Eren è il personaggio più aggressivo e dedito ad entrare sul campo di battaglia, le strategie di Levi potrebbero facilmente portarlo in vantaggio in un confronto diretto, e la sua esperienza sommata al Potere Risvegliato sarebbero sufficienti per sovrastare Jaeger. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Diteci la vostra opinione nella sezione commenti.

Infine vi ricordiamo che il regista ha parlato delle difficoltà per produrre la stagione finale, e vi lasciamo al video di Netflix Italia sul perché guardare L'Attacco dei Giganti.