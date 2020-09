L'Attacco dei Giganti: perché il numero 13 è così importante? Ecco tutti i riferimenti

L'Attacco dei Giganti 132 è completo. Il prossimo capitolo debutterà a breve su Bessatsu Shonen Magazine e i fan non stanno nella pelle. Inganniamo l'attesa rivedendo uno dei riferimenti che appaiono più spesso in L'Attacco dei Giganti, ovvero il numero 13.

Qualche mese fa vi abbiamo proposto i collegamenti tra il Ragnarok e L'Attacco dei Giganti, e come questa e tante altre cose, anche il numero 13 si rifà alla mitologia norrena. Hajime Isayama ha infatti usato un numero che è ritenuto sfortunato in Europa, maggiormente dai popoli settentrionali, a causa di una leggenda che riguarda il dio Loki.

In uno dei miti scandinavi, Loki era bollato come il tredicesimo ospite. Il dio più volte ritratto come malvagio ingannò Höðr, dio dell'inverno e figlio di Odino, e approfittando della sua cecità gli fece colpire il fratello Baldr (dio dell'estate) con una lancia magica con una punta di vischio, ovvero l'unico oggetto che poteva ucciderlo. In L'Attacco dei Giganti ci sono diversi riferimenti a questo "13".

Innanzitutto, chi ottiene il potere dei giganti vivrà per soli 13 anni;

Nel primo volume originale, l'unica pagina numerata era la numero 13;

Erwin Smith è stato il tredicesimo comandante della Legione;

Nel capitolo 130 de L'Attacco dei Giganti all'orizzonte si vedono 13 giganti;

Il recente flashback di Eren dello stesso capitolo dura 13 pagine;

Anche nel passato di Ymir vediamo una storia raccontata in 13 pagine;

Le persone che colpevolizzarono Ymir erano 13.

Non è l'unico numero che viene citato in L'Attacco dei Giganti. L'albero sotto il quale si risveglia Eren nel primo capitolo ha nove rami, riprendendo i 9 mondi legati all'albero Yggdrasil. Avevate colto tutti questi riferimenti norreni?