L'Attacco dei Giganti: un personaggio si schiera dalla parte del nemico?

La seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti si è di recente conclusa, ottenendo consensi positivi sotto ogni punto di vista. Mentre sappiamo che la quarta stagione farà il suo arrivo il prossimo anno e il manga si appresta alla sua conclusione, gli ultimi capitolo sono un insieme di rivelazioni e colpi di scena senza fine.

Nei recenti capitoli, infatti, l'attenzione non si è solamente concentrata sulla guerra tra Marley ed Eldia, ma anche sulla rapporto fraterno tra Eren e Zeke, che promise di proteggere Eren anche a costo della vita.

Il Gigante Bestia a sicuramente vissuto giorni migliori, anche a causa della guerra tra l'esercito di Marley e il Corpo di Ricerca, che l'ha lasciato a terra impossibilitato a muoversi. Mentre Reiner continuava a combattere Eren con il suo Gigante Corazzato, Zeke, per cercare di salvare il fratello, decise di risvegliare i giganti sopiti nelle mura Eldiane.

Con un urlo terrificante salva Eren dandogli una via di fuga dalla lotta contro Reiner. Tuttavia, Colt rimane ucciso mentre cercava di salvare la vita a sua fratello Falco. Nonostante il gesto estremo di Zeke per salvare Eren, sembra che quest'ultimo possa essere comunque morto, ma non ci resta che aspettare il prossimo capitolo per scoprirlo.

Infine, vi ricordiamo che di recente è stata annunciata la data di uscita del volume 29 e di una nuova light novel de L'Attacco dei Giganti.