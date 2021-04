L'Attacco dei Giganti: la petizione per cambiare il finale ha già quasi 8 mila firme

Quando un'opera possiede la popolarità de L'Attacco dei Giganti allora essa è inevitabilmente soggetta al costante e grave giudizio dei fan. Tuttavia, accontentare una mole milionaria di appassionati in tutto il mondo è possibile per l'autore, motivo per cui il finale ha spezzato in due la community.

Già in occasione dei primi leak del capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti era diventato evidente quanto una porzione dei lettori del manga non fosse assolutamente entusiasta di come Hajime Isayama aveva sviluppato l'ultima parte della storia ma soprattutto gestito la conclusione del manga che, a detta di diversi fan, ha lasciato troppe domande in sospeso.

Per questo, alcuni utenti si sono mobilitati nella speranza di poter cambiare le idee del sensei, cosa comunque che riteniamo assai improbabile, attraverso una petizione, la stessa che potete rintracciare tramite il link alla fonte. Nell'arco di un paio di giorni le firme hanno iniziato a crescere a ritmo sempre più rapido e nelle ultime ore hanno superato la soglia delle 7500 firme e procedono spedite verso gli 8000. Anche se il numero di fan amareggiati dal finale non è poi così poco, è pur vero che i lettori del manga sono diverse migliaia e difficilmente qualcosa potrebbe cambiare anche se il numero si alzasse ulteriormente.

E voi, invece, cosa ne pensate del finale, giustificate tutte queste firme? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.