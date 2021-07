L'Attacco dei Giganti: Pieck Finger vi dà il buongiorno in questo cosplay di Alina Becker

Tutto ciò che abbiamo visto nelle prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti è stato quasi completamente accantonato nei primi episodi della quarta stagione. Oltre il ritorno di Reiner Braun e qualche altra conoscenza, siamo stati gettati in un mondo sconosciuto con protagonisti totalmente diversi.

Abbiamo così fatto la conoscenza dell'armata di Marley, uno degli imperi più forti al mondo, coloro che stanno usando il potere dei giganti per annientare le nazioni nemiche. Il loro piano di ottenere i giganti da Paradis si è trasformato in un fallimento; in più i loro avversari stanno iniziando ad adottare misure ad hoc per queste creature mostruose. Ma i nove giganti sono ancora utili e per questo Marley ha urgenza di riassaltare l'isola dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti.

Per farlo, vuole usare tutte le sue forze, sfruttando anche il Gigante Carro, controllato da Pieck Finger. La ragazza si mette in mostra più volte, conquistando immediatamente il pubblico con il suo "ohayo Porko", e poi facendo infatuare i suoi nemici nel finale di stagione. Adesso Pieck Finger è pronta a farvi innamorare anche nella realtà con un cosplay.

Alina Becker, in arte Japp Leack, ha postato una foto con la sua versione di Pieck Finger vestita da soldato eldiano. Rivedremo la ragazza in azione non solo nella seconda parte di stagione ma anche nei blu-ray de L'Attacco dei Giganti 4.