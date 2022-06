L'Attacco dei Giganti: Planet Manga annuncia la steelbox, ecco quando sarà acquistabile

Il mondo del collezionismo è un fenomeno che tocca con forza anche l'Italia, soprattutto quando si parla di tiratura limitata legati a progetti estremamente conosciuti come L'Attacco dei Giganti. Proprio a quest'opera, infatti, Planet Manga ha previsto una piacevole sorpresa questa settimana.

Attraverso un comunicato diramato sui propri canali social, Planet Manga ha annunciato una sorpresa per i fan del capolavoro di Hajime Isayama il prossimo 30 giugno. Si tratta, nella fattispecie, della quarta steelbox dell'editore dedicata però all'Attacco dei Giganti.

Dopo l'ultima uscita dedicata a FullMetal Alchemist, dunque, nella data sopracitata sarà possibile procedere all'acquisto della ricercatissima edizione in tiratura limitata del gioiellino di Isayama sensei. Gli ordini partiranno alle 10 di mattina quando sui profili social verranno condivisi i link d'acquisito che, per ovvi motivi, garantiranno a ciascun cliente la possibilità di ordinare massimo due copie. La steelbox in questione dovrebbe arrivare, come di consueto, con il primo volume del manga e un paio di gadget tra cui un magnete e una cartolina.

E voi, invece, site interessati a comprare la steelbox de L'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.