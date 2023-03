Da l'Attacco dei Giganti a Pokémon: ecco 15 anime banditi in varie parti del mondo

Purtroppo non tutte le serie di origine nipponica ricevono un'accoglienza positiva in ogni parte del mondo, nemmeno i titoli più popolari come L'attacco dei Giganti. Un paio di anime, infatti, sono stati addirittura banditi dalla nazione, vediamo dunque una lista di 15 di questi casi.

L'Australia è uno dei Paesi dal pugno duro con gli anime, stesso discorso per la Russia che comunque negli ultimi due anni ha allentato la presa. Grazie alla redazione di Anime Senpai, che ha raccolto 15 titoli bannati in diverse zone del mondo, cogliamo l'occasione per raccontarvi quali sono queste serie e il perché sono stati pesantemente condannati:

Shojo Tsubaki: bannato in quasi tutti i paesi del mondo a causa di contenuti a sfondo sessuale o addirittura per pedofilia; Record of Ragnarok: vietato in India a causa dell'interpretazione del loro dio giudicata 'incorretta'; L'Attacco dei Giganti: in Cina per via dei contenuti potenzialmente dannosi per i bambini; Hetalia: Axis Power: Corea del Sud per immagini offensive della nazione; Kinnikuman (Ultimate Muscle): vietato in Francia per l'uniforme di Brocken Jr.; Pokémon: in Arabia Saudita perché promuove il cristianesimo e il sionismo; Inuyashiki: Russia, perché non ha restrizioni di età; Kodomo no Jikan: USA per pedofilia; Highschool DxD: bannato in Nuova Zelanda per eccessiva nudità; How Not to Summon a Demon Lord: Australia per eccesiva nudità; Shin-chan: India, per nudità e cattiva influenza sui minori; Tokyo Ghoul: Russia, per cannibalismo; Death Note: vietato in Cina per la cattiva influenza sui minori; Voltes V: Filippine perché inciterebbe alla violenza; Kite: vietato in Norvegia per contenuti violenti e sessuali;

E voi, invece, conoscevate la sorte di tutti questi anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.