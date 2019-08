L'Attacco dei Giganti, è polemica l'ultimo cosplay di Sasha!

Con cosplay si è soliti indicare, oltre alla rappresentazione fedele del personaggio, una ripresa in scala 1:1 degli atteggiamenti del determinato soggetto che il fan decide di imitare. Questo di per sé rende il lavoro già arduo, rischiando di cadere nelle polemiche com'è accaduto a un fan de L'Attacco dei Giganti.

Le critiche sono sempre concesse, solo fin quando esse sono costruttive e non oltrepassano mai il limite del volgare e dell'offensivo. Ichiha Amatsu, cosplayer giapponese, ha recentemente proposto in rete la sua interpretazione di Sasha, il personaggio femminile più stravagante dell'opera di Hajime Isayama. La giovane ragazza ha deciso di fornire al personaggio una propria originale interpretazione, in una versione più sensuale e meno militaresca del membro del Corpo di Ricerca.

Ciò ha causato un'enorme reazione a catena, con il post che si è quasi diviso in due con chi ha apprezzato l'interpretazione di Amatsu e chi meno, criticando pesantemente una realizzazione poco fedele alla ragazza. Il che andrebbe anche bene, purché non si tratti di "sessualizzazione", come ha ricordato la cosplayer ai fan che l'hanno accusata di aver esposto troppo i caratteri fisici del personaggio. Infatti, la Amatsu è famosa per il tipo di cosplay in costume da bagno e intimo e per questo motivo non ha indietreggiato, confermando che la sua interpretazione le piace allo stesso modo di quanto a Sasha piacciono le patate.

Nell'universo de L'Attacco dei Giganti le polemiche non sono solite mancare, proprio come quella che sta vedendo recentemente protagonista il doppiatore di Eren. Ne approfittiamo, infine, per ricordarvi che la quarta stagione dell'anime è in dirittura d'arrivo per il 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa spiacevole situazione?