L'Attacco dei Giganti: un poster speciale invita ad entrare nell'Armata Ricognitiva

Nonostante la conclusione del manga dell'Attacco dei Giganti sia stata seguita da moltissimi appassionati dell'opera di Hajime Isayama, altrettanti aspettano la seconda parte della stagione conclusiva ad opera dello studio MAPPA, e lo store online AmiAmi ha deciso di rendere meno pesante questa attesa annunciando l'uscita di un simpatico poster.

La battaglia conclusiva, anticipata dal clamoroso colpo di scena dell'episodio 16, sarà caratterizzata dalla presenza di tre fronti diversi, e per dimostrare la propria fedeltà nei confronti dell'Armata Ricognitiva i fan potranno acquistare, a partire da giugno, il poster che potete vedere nel post presente in fondo alla pagina. Si tratta di una richiesta molto particolare, quella di entrare a far parte del gruppo di soldati, al fianco di Mikasa, Armin e Levi.

"Reclutamento Urgente. Dedicate il vostro cuore. Voglio te per l'Armata Ricognitiva. Ti piacerebbe distruggere il Gigante insieme? C'è sempre carenza di uomini." sono queste le parole che appaiono come contorno al simbolo della divisione dell'esercito, chiaro riferimento al celebre manifesto dello Zio Sam usato per reclutare soldati americani durante le due guerre mondiali. Come specificato nel post le copie realizzate sono molto limitate, ed è già possibile pre ordinare il poster, contenuto nella cornice mostrata, per un prezzo di circa 77 euro.

Ricordiamo che in Texas è stato aperto uno shop per onorare l'opera di Isayama, e vi lasciamo all'annuncio della collaborazione della serie con un'azienda produttrice di ramen.