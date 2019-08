L'attacco dei Giganti: presentata una bambola di Erwin Smith

Nel corso di questi ultimi giorni, è stata ufficialmente annunciata una nuova collaborazione tra il franchise L'Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) e la compagnia DOLK per il rilascio di un nuovo articolo in edizione limitata dedicato proprio al manga realizzato da Hajime Isayama.

La società ha infatti presentato una bambola snodata di Erwin Smith, ora disponibile per il preorder fino al 16 settembre 2019. Il prodotto - le cui immagini sono visionabili a fondo news - può essere ordinato tramite DOLK.jp fino a esaurimento scorte. La bambola è alta 70 cm e costa 167.500 yen (tasse escluse), con la spedizione che avrà inizio da maggio 2020.

L'Attacco dei Giganti è un manga rientrante nel genere dei dark fantasy a sfondo post-apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha da settembre 2009 ed edita in Italia da Planet Manga con etichetta della Panini Comics dal 22 marzo 2012. Il grande successo ottenuto ha successivamente portato alla realizzazione di una serie anime prodotta da Wit Studio in collaborazione con Production I.G, diretta da Tetsurō Araki e andata in onda dal 2013. Proprio nel corso di queste ultime settimane l'autore dell'opera ha inoltre dichiarato quando il manga vedrà la sua conclusione.

L'opera narra di un mondo dove enormi creature dalle sembianze umanoidi e desiderose solo di carne umana hanno conquistato l'intero globo, costringendo i sopravvissuti dell'umanità a vivere all'interno di città-fortezze circondate da immense mura difensive. La storia si concentra in particolar modo su Eren Jaeger, la sua sorella adottiva Mikasa Ackerman e sul loro amico Armin Arlert, ragazzi che nel pieno della loro gioventù vedono crollare davanti ai propri occhi quel muro che fino ad allora li aveva sempre tenuti al sicuro.