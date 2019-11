L'Attacco dei Giganti: presto disponibile una collezione di anelli dedicata alla serie

In attesa di ritornare a seguire le avventure del corpo di ricerca in versione animata, il manga de l'Attacco dei Giganti sta inanellando una serie di capitoli uno più folle dell'altro, aumentando inevitabilmente l'attesa per l'adattamento della quarta stagione.

Visto il grande successo dell'opera, sia in Giappone che nel resto del mondo, il merchandise è in continua espansione - come dimostra la nuova collezione di anelli dedicata al brand coniato da Hajime Isayama.

Ogni anello si contraddistingue per riportare una citazione di uno tra i seguenti personaggi dell'opera: Eren, Armin, Erwin, Levi e Hanje. Vi riportiamo qualche esempio:

Eren: "Se non lotti, non possiamo vincere..."

Armin: "Abbiamo promesso che avremmo visto il mare insieme, vero?"

Erwin: "Che cosa vedi? Chi pensi che sia il nemico?"

Levi: "Non sei sbagliato. Se hai intenzione di farlo, va avanti."

Hange: "Se c'è qualcosa che non sappiamo...dovremmo scoprirla".

Ogni anello possiede una gemma caratteristica che rappresenta il carattere del personaggio, per esempio quello di Eren include una pietra rossa che simboleggia il suo ardente desiderio di uccidere tutti i giganti.

Un dettaglio certamente interessante, ma veniamo ai prezzi. Il costo degli anelli va dai 16,500 yen (151 dollari) per le versioni in argento, a 18,500 yen (353 dollari)

per quelle in oro rosa a dieci carati. Le prenotazioni sono già aperte e saranno accettate fino al mese di Dicembre, mentre gli ordini veri e propri partiranno solo da Marzo 2020. Per mettervi in coda e assicuravi il vostro anello, consultate la fonte in calce all'articolo che vi rimanda al sito d'acquisto.

