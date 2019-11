L'Attacco dei Giganti: previste due copertine speciali a dicembre, in arrivo una svolta?

Bessatsu Shonen Magazine tornerà il 9 dicembre e la famosa rivista porterà con sé anche il capitolo 124 di L'Attacco dei Giganti. Sarà un altro pezzo fondamentale della storia, considerati gli eventi scatenatisi nel capitolo 123 del manga pubblicato solo pochi giorni fa. La Kodansha però sembra stia preparando qualcosa di speciale.

Le anteprime del prossimo numero di Bessatsu Shonen Magazine hanno infatti svelato che la rivista concederà a L'Attacco dei Giganti la copertina. Un segnale molto importante per un manga che negli scorsi anni ha saputo dominare le classifiche di vendita e di apprezzamenti a livello globale.

Non è l'unica cosa in serbo per il manga di Hajime Isayama: infatti, sempre il numero 01-2020 di Bessatsu Shonen Magazine avrà in allegato una copertina a edizione limitata per il volume 30 di L'Attacco dei Giganti, in pubblicazione il mese prossimo.

Proprio nello stesso giorno in cui Bessatsu Shonen Magazine arriverà nelle edicole e fumetterie nipponiche, infatti, sarà in vendita anche il volume 30 del manga di Isayama. I fan che acquisteranno anche la rivista avranno quindi una doppia sovracoperta. Tutto ciò potrebbe però implicare un'accelerazione verso la conclusione del manga, che potrebbe arrivare già nel volume attualmente in scrittura e che terminerà nei primi mesi del 2020. Quanto durerà ancora L'Attacco dei Giganti?