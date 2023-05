L'Attacco dei Giganti e la produzione finale: una nuova foto per gli ultimi lavori

L'Attacco dei Giganti è un famoso manga, diventato poi anime con il titolo Attack on Titan, che ha catturato l'immaginazione di un vasto pubblico in tutto il mondo. Creato da Hajime Isayama, il franchise offre un'esperienza emozionante e drammatica nel mondo di un'umanità minacciata dagli enormi e spietati giganti.

La storia è ambientata in un mondo in cui gli ultimi resti dell'umanità vivono all'interno di tre enormi mura per proteggersi dai giganti, creature di dimensioni colossali che divorano gli esseri umani. Il protagonista Eren Jaeger, insieme ai suoi amici Mikasa Ackerman e Armin Arlert, si unisce all'armata ricognitiva per combattere contro queste orribili creature e scoprire la verità sulla loro origine.

Una sceneggiatura che ormai in molti conoscono, ma che mai come adesso si è allontanata da quella che era la realtà iniziale. L'umanità sterminata, le mura che rappresentavano i confini degli umani sopravvissuti, giganti senza origine e senza scopo, tutto è caduto dopo la scoperta che esiste un mondo al di là delle mura, al di là del mare, un mondo che Eren Jaeger sta distruggendo. Il primo episodio del finale de L'Attacco dei Giganti è stato soltanto un assaggio del potere di Eren e degli altri, con tutto che si concluderà a ottobre.

Il direttore del suono Masafumi Mima, che in passato ha potuto lavorare su progetti d'eccellenza come Fullmetal Alchemist, Gundam, My Hero Academia e non solo nel settore dell'animazione, si sta occupando anche degli ultimi ritocchi dell'episodio conclusivo. Con un tweet, Mima ha condiviso l'inizio dei lavori su Attack on Titan Final Part episodio 2, che chiuderà definitivamente il cerchio, postando due foto. Quindi anche il reparto sonoro si sta dando da fare per terminare la produzione in bellezza.

Anche il regista Hayashi parla del termine della serie, il tutto qualche giorno dopo aver rivelato la key visual del finale de L'Attacco dei Giganti.