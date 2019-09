L'Attacco dei Giganti: pronta al lancio una linea di orologi ispirati alla serie

L'Attacco dei Giganti ha da poco festeggiato il suo decimo compleanno e, con il 2020 lontano appena quattro mesi, si prepara ad entrare nell'anno in cui si concluderà definitivamente la storia di Eren & Co. Per festeggiare, la linea di orologi giapponesi "Independent" ha deciso di mostrare in anticipo le due nuove uscite legate alla serie.

I due bellissimi modelli, visibili in copertina ed in calce all'articolo, saranno prodotti in edizione limitata e consisteranno in due varianti: una con un design ispirato al protagonista Eren Jaeger e una dedicata al Capitano Levi Ackerman. Il prezzo di lancio sarà di 39,800 yen (circa 330 euro).

Gli orologi si andranno a unire alla gigantesca collezione di prodotti a tema AoT, tra cui gli splendidi zaini del corpo di ricerca, giubbotti, collane, anelli, Funko Pop e giocattoli vari. Il successo dell'opera di Isayama gli ha permesso, in passato, di giocarsi con ONE PIECE il titolo di manga più venduto in Giappone.

Per quanto riguarda l'anime, L'Attacco dei Giganti tornerà per un'ultima stagione subito dopo la conclusione dell'opera cartacea, fissata per la seconda metà del 2020. Recentemente, sono comparse nuove voci che confermerebbero il ritorno dei ragazzi di WIT Studio anche per questi ultimi episodi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli orologi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!