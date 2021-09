L'Attacco dei Giganti: i protagonisti sfilano sul Red Carpet in una spettacolare fan art

L'anime de L'Attacco dei Giganti è tornato a fine 2020 con la quarta stagione, segnando molteplici record e registrando numeri di share pazzeschi in tutto il mondo. Negli USA, ad esempio, la serie anime è stata la più richiesta in assoluto, superando persino WandaVision e The Mandalorian, e un'artista ha pensato a un modo alquanto particolare per celebrarne il successo..

In calce potete dare un'occhiata agli artwork della talentuosa Catyyps, un'illustratrice statunitense che ha immaginato i protagonisti della serie come fossero attori di fama mondiale. In calce potete osservare alcune coppie, da Levi e Hange ad Armin e Annie, tutti pronti a farsi fotografare sul Red Carpet prima delle premiazioni.

Si tratta di un take tanto insolito quanto divertente, che siamo sicuri riuscirà a strapparvi un sorriso. Se dovessimo assegnare un premio per miglior attore e migliore attrice della Stagione 4, comunque, non potremmo che scegliere Gabi Braun ed Eren Jaeger, i personaggi che hanno ricevuto più spazio nella prima metà della stagione finale.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli artwork di Catyyps? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti 4 tornerà nel 2022 con la seconda parte, quella in cui sarà raccontata la conclusione della storia.