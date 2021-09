L'Attacco dei Giganti: pulite la vostra casa con Levi, il capitano diventa un testimonial

I personaggi de L'Attacco dei Giganti si sono tutti distinti per varie caratteristiche. C'è il testardo Eren Jaeger come protagonista, affiancato dalla taciturna Mikasa Ackerman e tanti altri personaggi, alle prese con la lotta contro i giganti. Tra i soldati più forti dell'Armata Ricognitiva c'è anche il capitano Levi Ackerman.

Ritenuto il guerriero più forte dell'umanità, ha mostrato più volte il suo valore sul campo di battaglia, dove è in grado di ammazzare le creature de L'Attacco dei Giganti una dietro l'altra con pochissimi sforzi. Ma come ben sanno gli appassionati dell'anime e del manga, oltre a una grande forza ha anche una passione per la pulizia.

Levi infatti non sopporta il più minimo granello di polvere e per questo nel corso del tempo L'Attacco dei Giganti ha lanciato partnership con aziende che vendono prodotti per la pulizia della casa con lui come testimonial. Negli ultimi giorni è stato riproposto il Attack on Titan x Hydro Ag⁺ Collaboration, una partnership dell'anime che ha il capitano Levi come promotore, come si può notare dalla key visual in basso.

Le bottiglie di questo prodotto per la casa sono marchiate L'Attacco dei Giganti, con i protagonisti sulle etichette. Un buon modo per incentivare la pulizia in Giappone in questo periodo di Covid. E sempre Levi è stato usato per un robot aspirapolvere.